大馬正妹周甄娜（Jenna）以身材惹火受封「真人版娜美」，除了是高人氣網紅，更是瘦身代理商老闆娘，一路從直播界紅到IG，目前已經吸引超過236.2萬粉絲追蹤。近日，作風狂放的周甄娜竟收起長輩，以一張背殺辣照意外引發話題。

周甄娜的158公分身高配上傲人上圍，總是吸引成千上萬粉絲到IG朝聖，不少男粉可是每天都要看一下女神才過癮，目前伴隨天氣逐漸入秋，周甄娜身上的衣服卻依舊沒增加，近日她穿出一件黑色美背背心，大面積秀出光滑細嫩的背，除了極細的線條點綴，在腰間處更拼接上類似薄紗的性感蕾絲，簡單穿出變化。

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周甄娜的好身材一曝光就好評不斷，超惹火的交叉造型清晰可見白皙的皮膚，側面也藏不住她豪乳側峰，下半身的白色熱褲更有著拉鍊設計，微遮翹臀十分引人遐想。她也在貼文中寫下：「久久來一次背殺」，更俏皮發問：「1-10請給分？」

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讓粉絲們看了瞬間陷入瘋狂，紛紛許願其他辣照，更回應：「太漂亮，給不到分喔，靚女~」、「一百萬分」、「背殺是十分，臀殺則是一億分」、「滿分！但這褲子也太短了」、「溜溜的滑背，給十分」、「屁股給滿分」等。