ap今秋與香港知名藝術家聯手推出以「擁抱」為主題的Gap X Ken Lo聯名系列，期望能以不同型態的「擁抱」設計溫暖大家，同時鼓勵人們能一起透過擁抱消除人與人之間的隔閡，拉近彼此距離。

Gap聯手香港知名藝術家Ken Lo，以個人系列作品《More Hugs》為靈感出發，打造Gap X Ken Lo聯名系列，除了將品牌經典Logo加入各式各樣溫暖的擁抱動作，全系列更大膽使用飽和撞色的設計，搭配療癒而繽紛的圖案，於簡約風格中加入生動有趣的藝術符號，完美詮釋此次聯名系列的核心理念：「擁抱不僅僅是一個簡單的動作，擁抱差異、擁抱對方、擁抱日常、擁抱風雨、擁抱愛，都可以拉近彼此距離，一同建立更加自在溫暖的世界。」

超限量Gap x Ken Lo聯名布章設計款，打造個人專屬的時尚標誌。

Gap x Ken Lo聯名系列共推出4款T-shirt與8款帽T，除了將Gap Logo加上彼此擁抱的小手，也加入彩虹、可樂罐、冰淇淋、小熊玩偶等生活中的療癒小物，將「擁抱」這個主題轉化成不同形象的繽紛插圖，藉由服裝向大眾傳達愛與溫暖。雨過天晴的「彩虹」象徵擁抱過去的不如意，更懂得珍惜此刻的美好；不斷以實力相互對抗的紅色與藍色「可樂罐」，因為相互擁抱更顯默契，成為彼此可敬的對手；「冰淇淋」甜蜜的擁抱創造出無限種幸福的可能，為帽T帶來一抹甜味；顏色與型態迥異的兩瓣心型因彼此擁抱而成為一顆完整的「愛心」；擁有不同色彩的「小熊玩偶」相互擁抱，陪伴世界各地每一位小朋友舒適自在地成長。本系列在衣物材質上全使用Gap全新碳素軟磨系列，結合三道柔軟工藝技術打造最舒適柔軟的材質，貫徹自在擁抱的初衷，從充滿巧思的設計到布料選擇，完整詮釋並承載了「自在與擁抱」的舒適穿搭。