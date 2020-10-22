南韓36歲女星申敏兒 (新慜娥/신민아)，日前為宣傳新電影登上時尚雜誌《Singles》的11月號封面 ，在公開的照片中穿著冬季毛絨厚外套的她「下半身透視」修長美腿若隱若現十分吸睛。

已多年代言戶外運動品牌廣告的申敏兒，這次帶著秋冬新品與新電影《詭憶/Diva》，一同登上時尚雜誌《Singles》的封面，釋出的照片中她穿上多套毛絨大衣示範潮流穿搭，其中一張照片中，她穿著豹紋外套搭配流蘇長裙與白色半筒靴，美腿線條若隱若現相當性感，也令網友忍不住大讚「姐姐真的好美」、「好喜歡這次的造型」、「又美又暖的姐姐」。

在 Instagram 查看這則貼文 에이엠엔터테인먼트（@ament_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 21 日 下午 8:24 張貼

而申敏兒擁有甜美的外表、清新的氣息，2001年出道時便受到注意，加上高挑的身材與自然的演技在《我的女友是九尾狐》、《Oh My Venus》、《明天和你》等多部經典韓劇演出深受觀眾喜愛，成為家喻戶曉的女星。

另外，由申敏兒主演的「韓版黑天鵝」」《詭憶/Diva》也在9月23日正式上映，精彩的劇情與演員精湛的演技，獲得網友一陣好評，讓她人氣再度提升。