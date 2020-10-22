鄰近雙十一，在這日子安排一場小旅行，好好放鬆並撫慰一下自己的心靈吧！旅行少不了一咖能保護好行裝又襯托自我的行李箱，放眼若干品牌箱款相當昂貴，對上班族、小資族來說讓人心有餘而錢不足，難道就只能在款式或品質上妥協了嗎？當然不！就讓經驗豐富的旅行箱達人來告訴你兼具超高顏值與CP值的挑箱攻略，只要掌握幾個原則，就能選到適合自己、時尚又堅固的夢幻美箱！

▍挑箱攻略一：依據需求挑選適合尺寸

確實依自己的需求挑選旅行箱大小，不但能省下不必要的開銷，更能確保旅行箱實用性，避免最後因不適用而打入冷宮積灰塵。若非遠程出國旅遊，就不要因為推銷人員的話術而耳根軟地買下超大箱，若擔心收納問題，也可從細節設計考慮，例如採取2:8箱蓋箱體比例的行李箱，鞋盒這類較厚物品也能輕鬆收入，不怕空間不足，或是具有擴充功能的行李箱，旅遊買太多伴手禮也不用擔心裝不下！

LOJEL系列的VITA餅乾箱。（圖／品牌提供）

LOJEL系列的VITA餅乾箱鵝黃色。（圖／品牌提供）

▍挑箱攻略二：兼顧CP值和品質

小資族想準備出國的行囊，卻卡在預算不夠，挑箱受挫？聰明的旅行者，不拘泥於外國名牌，挑選行李箱的好品質才是重點！享譽國際、口碑遍布全球的台灣品牌CROWN，不僅擁有強大製箱工藝，對品質追求完美的踏實台灣精神，合理價格也是品牌訴求之一。

CROWN悍馬箱。（圖／品牌提供）

▍攻略三：選對優惠時機再下手

CROWN旅行箱向來以高貴品質、不貴價格而聞名，此次為歡慶雙十一、回饋消費者，品牌推出僅11/10、11/11兩日的限時優惠，在momo購物網、PCHome、復興SOGO都推出獨家限量優惠，挑對時機入手，高CP值美箱立即擁有，當個挑箱達人，帶回屬於自己的時尚箱款！