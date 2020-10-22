大陸女星古力娜扎以自帶美顏濾鏡的深邃五官聞名，長相甜美加上身材纖瘦，讓她出道前就以「北影校花」封號聞名，更被封為「新疆維納斯」，與迪麗熱巴、佟麗婭、熱依扎被封為「新疆4美」。近日，她在個人IG上發出一系列珠寶寫真，身穿細肩帶洋裝大秀好身材，短短時間就吸引超過1.4萬人按讚。

古力娜扎擁有新疆維吾爾族血統，白皙皮膚配上混血大眼，高顏值宛如人間仙女，在寫真這組中，她展現一貫的浪漫風，不僅配戴造型浮誇且份量十足的項鍊、手環及戒指，更穿出一套純黑色細肩帶魚尾裙，秀出骨感曲線。

在 Instagram 查看這則貼文 娜扎（@nz0502）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 12 日 下午 11:14 張貼

只見古力娜扎正面對著鏡頭放電，除了眼神魅惑撩人，胸前的渾圓酥胸更是搶眼，飽滿的饅頭曲線令人看了目不轉睛，一轉身，更連翹臀兜一覽無遺，她驚人的S身材讓整體造型性感爆表，狂噴女人味。

在 Instagram 查看這則貼文 娜扎（@nz0502）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 15 日 上午 4:13 張貼

一系列絕美寫真曝光後，引來不少粉絲大讚古力娜扎的美貌：「0修圖美人」、「完全不知道要看哪」、「好害羞」、「皮膚好白呀」、「這麼瘦還可以有料」等。