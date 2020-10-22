CASETiFY的手機殼耐用又可愛，是許多女孩找手機殼的愛牌，在Apple iPhone 12 正式亮相之際，強勢推出最新系列iPhone 手機配件，為iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro及 iPhone 12 Pro Max帶來美感時尚更兼顧全方位防護的手機殼！

CASETiFY於2011年成立，旗下的手機殼因其絕佳的防護力聞名於全球。除了品牌的經典風格外，更持續升級極為熱門的強悍防摔手機殼，提供前所未有的全新材質與頂級防護。CASETiFY持續引領市場潮流，其最新iPhone 12「2020強悍防摔手機殼」即以永續材質、可50%回收的聚碳酸酯原料製成，使用環境友善的噴墨印刷，並以100%可回收的材質包裝。為了在生產過程中努力降低碳足跡，CASETiFY的生產設備運用雨水回收等推動永續經營的設施，並成功獲得ISO14001的認證。

CASETiFY最新iPhone 12「2020強悍防摔手機殼」以永續材質、可50%回收的聚碳酸酯原料製成。（圖／品牌提供）

為提高電子產品的保護力，CASETiFY今年更首度推出具有抗菌能力的保護殼，升級版「2020強悍防摔手機殼」及全新系列「特強防摔手機殼」皆採用品牌專利的DEFENSiFY™顏料作為塗層，有效消滅手機表面上的99%細菌，提供更強保護。

CASETiFY手機殼款式和色選非常豐富，又有防摔設計，好看又好用。（圖／品牌提供）

CASETiFY集保護性和美學於一身，讓每一位使用者皆可從多樣風格中盡情挑選喜愛的款式，放心將電子產品交給CASETiFY保護殼。為了符合Apple商品外觀特色， 每款iPhone手機殼皆具備不阻擋閃光燈孔的相機圈，並搭配略高於螢幕的邊框設計，減少手機螢幕受到刮損的機會。而各款式皆提供豐富色選及客製化元素，更是CASETiFY商品廣受歡迎的一大特點，人人皆可依據喜好自由設計充滿個人風格的保護殼，為自己的電子產品帶來全面性防護。

CASETiFY集保護性和美學於一身，讓每一位使用者皆可從多樣風格中盡情挑選喜愛的款式。（圖／品牌提供）

這個月CASETiFY亦將推出首個手機殼循環再用計劃「RECASETiFY」，邀請消費者將二手iPhone手機殼和AirPods保護套送回到品牌回收中心。為傳遞品牌「零」的使命理念，每個退回的產品都將視乎產品狀況而翻新轉售、回收或被安全地處置，而消費者下次於CASETiFY.com上購買即可獲得15％的折扣。這項新計劃目前可於美國和香港等地執行，其他國家與地區也即將推出。