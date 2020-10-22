擁有百年歷史的英倫品牌「Schweppes舒味思」氣泡水，自2017年於台灣上市後隨即帶起氣泡水的潮流，今年秋冬首度跨界與風格潮牌SPORT b.聯名，共同打造兩款限定包裝，並同步推出集點活動，讓消費者暢享氣泡水的同時，集點兌換時尚配件，化身潮人風格出走！

「Schweppes舒味思」氣泡水擁有豐沛的氣泡與優雅的藍色瓶身，其時尚形象深受消費者喜愛，每年除了推出不同風味滿足消費者期待外，亦多次推出限量風格包裝吸引消費者目光，今年更全面升級瓶身為鑽石菱格紋，打造更具時尚水感的雅緻瓶身。

「Schweppes舒味思」首度攜手潮人愛牌SPORT b.共同打造跨界聯名包裝。（圖／品牌提供）

今年秋冬「Schweppes舒味思」首度攜手潮人愛牌SPORT b.共同打造跨界聯名包裝，以SPORT b.的經典小恐龍搭配「Schweppes舒味思」的暢快氣泡，一起躍上「Schweppes舒味思」氣泡水原味與萊姆兩款口味的瓶身包裝，又萌又潮的設計，讓「Schweppes舒味思」成為2020秋冬極具風格的潮流單品。

除了全新限量包裝外，更推出「舒味思」風格出走集點送活動，祭出潮流單品「SPORT b.後背包」、「SPORT b.零錢包」以及本次活動獨家打造的「Schweppes® x SPORT b. 聯名帆布袋」，預計將掀起一波熱潮，今年秋冬讓「Schweppes舒味思」氣泡水成為質感生活的絕佳夥伴，陪著消費者一起風格出走！

潮人必備的帆布袋上以「舒味思」經典藍為主體色彩，結合SPORT b.的經典小恐龍。（圖／品牌提供）

「舒味思」風格出走集點送活動即日起開跑，2020年12月23日前，凡購買「Schweppes舒味思」氣泡水任一口味產品，憑電子發票上活動網站登錄累積點數，集滿40點、150點、300點分別可以兌換Schweppes® x SPORT b.聯名帆布袋、SPORT b.零錢包以及SPORT b.尼龍後背包，贈品數量有限，換完為止。

▍活動

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★活動參加方式：

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★獎品內容 ｜ 抽出3名粉絲，每人可獲得Schweppes舒味思氣泡水*1箱

★公佈時間 ｜ 2020/11/5

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