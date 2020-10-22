近期除了美國女星莉莉柯林斯（Lily Collins），時尚影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）一連動帶多位女星一起爆紅，尤其是女主角身邊的2位高顏值閨蜜，其中個人特色強烈的26歲法國女星卡蜜兒·塞拉萊（Camille Razat）正是最佳範例！

卡蜜兒·塞拉萊在影集《艾蜜莉在巴黎》中飾演女主角的好友「Camille」，她演活劇中外貌完美、個性善良體貼的超完美姊妹，戲外的她也是身材極好的大女孩，既是演員更是模特兒，時不時就會在IG曬出辣照圈粉，毫不吝嗇展現自信曲線，目前個人IG已吸引超過40萬粉絲追蹤。

在 Instagram 查看這則貼文 Camille Razat（@camillerazat）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 17 日 上午 8:14 張貼

近日，卡蜜兒·塞拉萊發出一張模特兒公司的形象照，照片中的她梳了一頭微濕長髮，對著鏡頭大放電，讓髮絲隨性垂落在胸前，若隱若現秀出渾圓的酥胸，藏不住豐滿的弧度，成功展現出不同於劇中的甜美風格，性感模樣令人耳目一新。

在 Instagram 查看這則貼文 Camille Razat（@camillerazat）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 19 日 下午 12:53 張貼

卡蜜兒·塞拉萊擁有空靈五官及170CM高挑身材，以仙氣滿分的碧綠電眼搭配上一頭金髮，堪稱性感尤物的化身，從頭到腳都散發專屬法國女孩的浪漫魅力。粉絲們看了紛紛大讚：「可愛」、「我願意我願意」、「漂亮寶貝」、「喔我的天太美了」等。

在 Instagram 查看這則貼文 Camille Razat（@camillerazat）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 23 日 上午 7:23 張貼