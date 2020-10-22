許多保養品剛開始用的時候很有感，但是在使用了一段期間後，經常會遇到肌膚感受上的瓶頸，往往會懷疑這款保養品是否真正適合我？然而多數的消費者會轉求專櫃詢問解套，卻可能只是被推薦更頂級的系列。

來自東京代官山時尚聖地的全新保養品牌AGILE COSMETICS PROJECT (ACP) 在2018年底誕生，品牌了解廣大消費者在茫茫保養品中，仍遍尋不著最吻合肌膚的真命天子，因此決定讓消費者更直接的對品牌回饋個人使用感受，品牌將會收集意見將產品改良進化，並用「新一代」的方式推出，提供給顧客最優質的商品。

Clock G.e.n.e 時鐘基因精華液、White Oil 白油。（圖／品牌提供）

ACP透過日本製藥大廠研發的最新科技研發，無論是對於質與量的極致講究，及產品添加能夠安心使用的天然原料，同時選用多樣有效成分，終於實現真正有感同時天然的高品質產品。ACP竭盡所能的挑戰對於產品研發極限，追求「令人愛不釋手的舒適質地」為目標外，同時不遺餘力地希望消費者能在使用過程中，肌膚煥然綻放健康與美麗。

ACP追求令人愛不釋手的舒適質地。（圖／品牌提供）

目前品牌推出「Clock G.e.n.e 時鐘基因精華液」、「White Oil 白油」，品牌建議保養時可先使用時鐘基因精華液，可從根本調理因為疲憊、生活作息、壓力等因素而不穩定的肌膚狀態；接著使用白油，白油擁有獨特的油水雙層配方，能迅速被肌膚吸收，完成水潤同時透亮，雖名為油卻輕盈不油膩的質地，是一款一年四季皆能輕鬆使用的雙層式美白精華油，只需要在化妝水之後一個步驟，就能實現肌膚喝飽水的透明感水玉發光肌。

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看來自東京代官山 天然保養新潮流品牌AGILE COSMETICS PROJECT (ACP)！

★獎品內容 ｜ 抽出3名粉絲，每人可獲得ACP 14DAYS 集中修護組*1組，含時鐘基因精華液9ml、白油14ml

★公佈時間 ｜ 2020/11/5

★務必切實分享，得獎後需提供開獎前分享截圖，無截圖者取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。