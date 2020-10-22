42歲台灣女星孫芸芸以「台灣第一名媛」封號聞名，除了是微風廣場董娘，靠凍齡美貌晉升時尚咖，她與富二代老公廖鎮漢育有1子1女，大女兒廖思惟（Trinity）已經是個20歲少女，一家人生活幸福美滿。

孫芸芸不僅是氣質貴婦，更擁有強大商業頭腦，親自打造專屬品牌「YUN YUN SUN Jewelry」，近期她更火熱與義大利時尚品牌「LUISAVIAROMA」合作推出聯名商品，令廣大粉絲們又驚又喜。

在 Instagram 查看這則貼文 孫芸芸 𝘠𝘜𝘕 𝘠𝘜𝘕 𝘚𝘜𝘕（@aimeeyunyunsun）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 21 日 下午 9:12 張貼

只見照片中，孫芸芸穿上當紅的Oversize黑色西裝內搭低胸上衣，下半身則穿上熱褲、馬靴，露出若隱若現的事業線，更在視覺上打造下身失蹤的火辣感，大面積秀出一雙零贅肉美腿，連腿根都全看光，再次展現超強美貌，粉絲們看了也紛紛狂讚：「好美我的女神」、「美翻」、「太有才又有顏值」、「台灣的時髦先鋒」等。

在 Instagram 查看這則貼文 孫芸芸 𝘠𝘜𝘕 𝘠𝘜𝘕 𝘚𝘜𝘕（@aimeeyunyunsun）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 21 日 上午 6:58 張貼

孫芸芸在今日驚喜公開一系列宣傳照，為了表達接下合作的喜悅，她也發文表示：「雖然因為疫情的關係，沒辦法前往巴黎完成這次和luisaviaroma聯名系列的拍攝與發表會。仍然在台灣進行了形象拍攝，完美的呈現出系列風格，從衣服挑選到整體的感覺和所有細節的溝通，謝謝整個夢幻團隊。」