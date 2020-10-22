香奈兒奢華精質系列情境圖。（香奈兒提供）

香奈兒奢華晶燦賦活粉底精萃 B20，5350元。（香奈兒提供）

精品美妝香奈兒針對晚睡早起或是頻繁經歷時差導致夜晚作息不規律的女性，以智能保養為概念，鎖定夜間保養，推出專屬夜間奢華保養， 讓女人有機會在夜晚得到完整的保養照顧。

香奈兒奢華精質系列再添新成員「香奈兒奢華極萃能量肽金露」，初登場就以最貴的單品登場，香奈兒認為，擦上香奈兒奢華極萃能量肽金露，肌膚就像進入「夜間模式」展開運作，這款新品添加首創複合配方，包含兩種花卉的複合激萃，揉合五月梵尼蘭精萃，帶來奢華呵護。

在保養使用上，香奈兒建議，可以先以香奈兒奢華金燦清潔系列產品卸妝並清潔肌膚，再以「香奈兒奢華精質賦活晶露」為護膚儀式打好基礎，接著使用「香奈兒奢華極萃能量肽金露」、「香奈兒奢華金燦賦活精萃」，最後選擇「香奈兒奢華極萃乳霜」或「香奈兒奢華精質重生乳霜」打造完整的奢華儀式。

除了夜晚呵護，香奈兒在奢華系列也發表「香奈兒奢華晶燦賦活粉底精萃」，以精萃質地打造晶亮妝感，細緻晶燦微粒粉體，能均勻修飾臉龐，亦添加明星成分五月梵尼蘭，上妝的同時也能帶來保養呵護。