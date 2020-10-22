令人驚嘆的動物、花卉和大自然圖案組成的可愛世界，是H&M與台灣插畫家Whooli Chen合作的最新秋季童裝膠囊系列。 夢幻般的色彩和各種層次，以鉛筆細細描繪並數位上色暈染，創造了一個美麗的超現實野生動物世界並融入永續性更佳的材質，該膠囊童裝系列將於10月22日於全台門市販售。

Whooli Chen夢幻和極富表現的風格插畫出現在裙裝、舒適的帽T、連身服、運動褲等單品上，溫暖、柔和的中性色調與黑色形成鮮明對比，再加上草綠色、柔和的粉紅色、海軍藍等流行色配色，大自然野生動植物的魔力栩栩如生。整個膠囊系列由永續性更佳的材料製成，例如有機棉，聚酯纖維，天絲棉等，加上透過非營利組織「Better Cottom Initiative」採購棉花，以及首度運用在童裝中的Texloop™RCOT™。 Texloop™是一種含有大量可再生棉花的材質，透過處理高價值的棉花廢料而再生而成的新織品，能夠進而為下一代再生材質保留原始的纖維質量。

柔和的中性色調與黑色形成鮮明對比，再加上草綠色，柔和的粉紅色，海軍藍等流行色配色。（圖／品牌提供）

Whooli Chen表示：「我一直受到植物學和動物學的啟發，文學也一直是我奇蹟的靈感源泉。 我一直試圖在所有作品中體現出故事感，此次與H&M的合作，我專注於秋季的某些動物，花朵和自然景色，模擬捕捉穿上這系列童裝孩子們的思想和內心。我迫不及待地想看到和聽到他們的反應。」

本系列膠囊童裝使用環保材質Texloop™RCOT™，這材質也是首度運用在童裝中。（圖／品牌提供）

H&M兒童服裝設計經理Sofia Löfstedt表示：「Whooli Chen的作品是如此獨特和美觀，兼顧了柔和度和精確度，並且在所有童裝設計中看起來都令人讚嘆。我們也很高興在此次合作中擁有更多永續發展的材料，包括Texloop™這種很棒的質料，我們已經將其融入童裝之中。例如，長袖T恤由50％的Texloop™RCOT™再生棉製作，這是H&M有史以來使用再生棉和永續來源棉花的最高結合。」H&M x Whooli Chen秋季膠囊童裝系列10月22日於全台門市販售。