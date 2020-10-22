「大霈」李霈瑜的星運一帆風順，做什麼旺什麼，為了主持《水下三十米》才硬著頭皮學潛水，結果拿下金鐘獎生活風格主持人；一般女星多半從跑龍套、演配角開始慢慢磨演技，但大霈第一次拍電影《消失的情人節》就挑大樑擔綱女主角，還「一矢中的」入圍金馬獎影后，星運如此暢旺，著實令人羨慕。

大霈星運一帆風順，其實背後付出比別人更多的努力，在鏡頭前以專業模特兒的架勢詮釋JOY COLORi未來鑽石的珠寶作品。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Max & Co.）

大霈首次主演電影《消失的情人節》就入圍金馬影后，除了運氣，還要有抓住機會不放手的勇氣，佩戴JOY COLORi未來鑽石年度新作，更添光采。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Max & Co.）

「我不放過每次機會，機會一來，先接住，再看著辦！」大霈笑說，她是典型的憨人憨膽，膽子超大，當初《水下三十米》找她當主持人，她立刻表態可以學潛水，才學了四天就下海，而且還暈船吃足苦頭，經常是前一秒才剛暈船嘔吐，下一秒就得笑嘻嘻地站在鏡頭前主持節目，再苦再累都不放棄，就怕機會跑掉。

大霈首次主演電影《消失的情人節》就入圍金馬影后，除了運氣，還要有抓住機會不放手的勇氣，佩戴JOY COLORi未來鑽石年度新作，更添光采。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Max & Co.）

接演《消失的情人節》也是一樣，心想連暈船嘔吐都能主持節目了，任何困難都能克服，就當自己重新歸零重頭開始學戲，沒想到一演，就把隱藏多年的演戲細胞全部喚醒了。

大霈星運一帆風順，其實背後付出比別人更多的努力，在鏡頭前以專業模特兒的架勢詮釋JOY COLORi未來鑽石的珠寶作品。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Max & Co.）

「我小時候很皮，經常模仿老師說話的語氣、肢體動作，把全班逗得哈哈大笑！」大霈笑說，如今回想起來，其實自己從小就很愛演戲，19歲時出道當模特兒拍廣告片，必須在短短幾秒鐘內表演出各種表情與情境效果，同樣也需要演技，當時覺得好玩，如今回想起來自己的「戲感」，就是這樣慢慢累積起來的。

JOY COLORi「玫瑰」鑽石鍊墜，主石為0.75克拉鑽石，7萬元。（JOY COLORi提供）

一向支持地球環保、動物保育的大霈受邀進棚拍攝未來鑽石JOY COLORi的時尚專題，得知JOY COLORi的未來鑽石皆在實驗室生成，不會因過度開採破壞地球生態，也沒有「血鑽石」的疑慮，十分支持未來鑽石的理念。

JOY COLORi「閃耀」鑽石鍊墜，主石為0.76克拉鑽石，8萬8000元。（JOY COLORi提供）

近日JOY COLORi攜手珠寶設計師Ilaria Lanzoni推出最新作品「遇見·你」系列新品，特別採用「為愛而生」的未來鑽石，大克拉數的鑽石耀眼奪目，不論是成分、分子結構皆與開採而來的鑽石無異，是世界上唯一獲得「零碳排放」的鑽石，不僅綠色無汙染、對地球環境更加友善外，更只有開採鑽石售價的一半到1/3，趁著年底百貨周年慶推出各項優惠，是入手鑽石的最好時機。

JOY COLORi「堅定愛情」鑽石戒指，主石為1.06克拉鑽石，12萬5000元。（JOY COLORi提供）

JOY COLORi「暖陽」鑽石鍊墜，主石為0.76克拉鑽石，8萬2000元。（JOY COLORi提供）