33歲台灣女星阿喜（林育品）擁有甜美外型及活潑個性，過去以「宅男女神」票選出道，惹火的32F、24、35三圍讓她迅速累積高人氣，頗受男性粉絲愛戴。近日，阿喜在個人IG發出一張日常寫真，卻因胸前好身材太雄偉引發熱議。

照片中，阿喜穿上簡約的墨綠色短版上衣，下半身搭配黑色緊身褲，不料貼身剪裁讓她的渾圓雙球全被襯托出來，從360度都能看到她傲人的美胸弧度，尤其她背上側背包，意外讓背帶卡在胸前，養眼畫面令人大噴鼻血。

在 Instagram 查看這則貼文 阿喜 林育品（@joyshishi777）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 25 日 上午 6:39 張貼

阿喜的火辣身材讓眾人看了如癡如醉，紛紛留言大讚：「犯規啊」、「不行了，快窒息了」、「身材不太科學啊」、「有新垣結衣的Fu」等，面對粉絲們的比喻，她則親自現身回應：「月薪嬌妻我可以！」更回貼眼睛冒愛心的表情符號，完全藏不住被讚美的喜悅。

在 Instagram 查看這則貼文 阿喜 林育品（@joyshishi777）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 28 日 上午 3:30 張貼

為了維持女藝人的標準身材，阿喜日常不忘健身鍛鍊，先前她也穿出橘色運動BRA，大秀胸前的深溝事業線，只見她低頭擺出托下巴的俏皮動作，更寫下：「如何用光線尋找不存在的腹肌。可憐吶！」無奈的語氣十分逗趣，不過粉絲們看了則急忙鼓勵她：「好美但不要再瘦了」