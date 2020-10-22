金鐘最佳新人李沐今日擔任MSGM 2020秋冬新品鑑賞會嘉賓，被喻為怪物新人的她大秀搞怪魅力。身為品牌愛好者，李沐分享自己最喜歡MSGM大膽創意的色彩和線條，充滿時髦感和潮流的設計相當適合日常穿著。今日身上穿著的食人花襯衫是本季秋冬系列的主題印花，帶有惡趣味的設計完美呈現了電影世界中的氛圍，非常特別！

提到MSGM本季以恐怖片為靈感來源，李沐也笑著分享自己很想挑戰恐怖片的演出，一點也不介意扮醜，但不想扮女鬼，因為扮女鬼要吊威牙感覺非常累，相較於很累的嚇人角色，更想演出被嚇的角色！趣味的回答也展現出她的可愛搞怪魅力。

李沐恐怖片元素穿上身 大秀搞怪魅力（圖／品牌提供）

隨著西洋鬼節「萬聖節」即將到來，街道上不時流露出一股詭異的氣息，不少人會穿上應景的服裝來搞鬼一番。而今年 MSGM 也用最時髦的方式來歡慶萬聖節，帶點搞怪氣息的 2020 秋冬系列，十足展現了品牌的創意時尚風格。

李沐恐怖片元素穿上身 大秀搞怪魅力（圖／品牌提供）

以多變的迷人色彩、誇張的形狀與線條受到時尚潮人喜愛的義大利高端潮流品牌 MSGM，今年秋冬攜手義大利傳奇電影導演、恐怖片大師:達里歐.厄珍圖(Dario Argento)推出一系列服飾，以多部恐怖電影元素及海報作為本季主要靈感，打造富含色彩、慾望、黑暗及故事性的創意單品。