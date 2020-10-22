今年三月STAYREAL首度與KAKAO FRIENDS合作推出多款獨家原創聯名商品，一上市就造成轟動，成功創下熱議話題。STAYREAL X KAKAO FRIENDS秋冬聯名新品再解鎖，這次推出的長袖單品主打創意圖騰，用不同的趣味視角帶大家走入大KA們的精采生活！

有Ryan捧著整桶起司球，嘴裡塞滿著食物的模樣，完美展現吃貨精神；還有大KA夥伴圍在一起轉圈圈，呆萌樣子可愛又療癒，由人氣王Ryan招集可愛萌友全員到齊，用玩趣的方式陪你探索每一天的日常！配件則有變身款Ryan毛帽，呆萌模樣令人目不轉睛；還有佈滿Ryan與Apeach的圖騰內褲組，讓人忍不住想珍藏！

KAKAO Ryan秋冬聯名潮牌推毛帽零錢包 超萌揪團全員到齊（圖／品牌提供）

最吸睛的四入一組耳環，替你集結大KA好友，精緻的設計超乎驚豔！另有多款創意配件包括老帽、零錢包、郵差包、小掛包、電繡襪等，款款都超欠買！全系列將於10/23正式發售，這波不手刀搶購真的會捶心肝！

KAKAO Ryan秋冬聯名潮牌推毛帽零錢包 超萌揪團全員到齊（圖／品牌提供）

秋冬新品以厚棉T、連帽T以及連帽外套為主，多款創意圖騰與撞色設計，包括潮流咖Ryan找來夥伴齊聚一堂，大家圍在一起團團轉的樣子超療癒；還有Ryan抱著整桶起士球，大嗑零食、打電動、瘋追劇的模樣可愛又吸睛；俏皮的Ryan趴在連帽T的大口袋旁邊，精緻的電繡圖騰創造畫龍點睛效果，令人愛不釋手！這次還有實穿的保暖棉褲，讓秋冬穿搭更加亮眼。

KAKAO Ryan秋冬聯名潮牌推毛帽零錢包 超萌揪團全員到齊（圖／品牌提供）

配件系列有超萌的變身毛帽，細膩的毛線針織加上Ryan的呆萌表情，可愛到讓人融化；以Ryan與Apeach為造型的零錢包，果凍感的透明PVC材質可愛又吸睛；四入一組的耳環讓Ryan、Apeach、Tube與Con一起現身，值得粉絲收藏；滿版設計的超萌內褲組舒適又療癒，一定要把握機會手刀搶購；柔軟質感的繽紛襪組搭配Ryan與Apeach趣味圖騰，一出場就能吸引眾人的目光！