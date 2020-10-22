香港女星白雲（Snowy Bai）以超甜外貌及傲人E級上圍走紅，得天獨厚的好身材讓她受封「波神」、「導彈女神」，形象火辣風格獨特，目前在IG上已累積5.1萬位粉絲支持。近日，她發出一系列惹火的「沙發寫真」，性感畫面十分引人遐思。

縱使早已成為人妻，白雲依舊維持一貫前衛作風秀身材，照片中，她穿上一套純白色 Oversize襯衫，以經典的「要穿不穿」風格展現修長美腿，她慵懶地躺在沙發上，回眸對著鏡頭甜笑加放電，不料波濤洶湧的上圍竟成亮點，連內搭的黑色內衣都一覽無遺，讓粉絲們看了超害羞。

在 Instagram 查看這則貼文 Snowy 白雲 ⛅️🌈（@snowybai）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 5 日 上午 11:23 張貼

白雲健美豐滿的身材一曝光果真引起一陣騷動，粉絲們看了紛紛狂讚：「最美是妳」、「好正」、「都是這樣美」、「露出Bar帶好吸引又誘惑」、「我愛腿」、「老公好幸福」等。

在 Instagram 查看這則貼文 Snowy 白雲 ⛅️🌈（@snowybai）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 26 日 下午 5:55 張貼

白雲在2017年嫁入豪門，升格人妻後開始當起網紅，更轉型成YouTuber，私下的她個性大方活潑，常常發出尺度大膽的辣照寵粉，更會親自回覆留言和粉絲們互動，宛如朋友間的相處模式使得她的人氣居高不下，令眾多男性為之瘋狂。