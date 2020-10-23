被網友封為「長腿姊姊」的南韓35歲女星李多熙(이다희)，憑著亮麗的外表與176cm的高挑身材擄獲觀眾的心，加上精湛的演技與不做作的個性讓她圈粉無數。近日，她在個人社群平台上曬出「一字馬穿搭照」，修長的美腿與性感好身材吸引網友熱烈討論。

由模特兒出身的李多熙，轉戰演藝圈後曾在《需要浪漫》、《聽見你的聲音》、《秘密》、《推理的女王2》中演出，但直到去年在韓劇《請輸入檢索詞WWW》中飾演車賢一角才打開知名度，隨後還接下節目《Queendom》及《Road to Kingdom》的主持人一職，人氣瞬間暴漲。明年初也將推出新戲《LUCA》，與男星金來沅組成「長腿CP」令粉絲們相當期待。

在 Instagram 查看這則貼文 이다희（@dahee0315）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 5 日 下午 10:41 張貼

而經常透過IG與粉絲互動的她，近日為運動品牌宣傳曬出兩張穿搭照，只見她穿著運動內衣、短褲，外套滑落秀出豐滿雙峰，雙腳大開辣秀修長腿根與屁股蛋，吸引超過19.3萬人按讚。

在 Instagram 查看這則貼文 이다희（@dahee0315）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 16 日 下午 10:38 張貼

粉絲們看了紛紛大讚「姐姐太辣了」、「姐姐身材超級好」、「腿真的好長」。