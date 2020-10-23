據數據顯示，痘痘粉刺、毛孔粗大、滿面油光等，都是台灣人最常見的肌膚問題。中時新聞網訪問到皮膚科醫師江紀萱、賴昕隄，現場看到兩位醫師的肌膚狀況都維持的非常好，許多人也非常好奇該怎麼做才能讓肌膚更細緻、不會摸起來粗粗的，快來看看兩位醫師的分享吧！

痘痘的成因有皮脂分泌過多、皮膚表面角化異常、毛囊周圍發炎反應及痤瘡桿菌感染有關，當毛孔被堵住的時候細菌就會滋生，嚴重會形成膿胞型痘痘。江紀萱醫師說明「粉刺」絕大部分人都有，一般狀況比較輕微的話，醫生會開酸類產品，像杜鵑花酸、A酸，有些人自行購買的保養品會含杏仁酸、果酸，這些搭配使用都能達到幫助粉刺代謝的效果，只是這些是比較溫和、比較慢的。

江紀萱醫師分享痘痘成因。（圖／品牌提供）

現在許多人會選擇「水飛梭」來加強肌膚深層清潔，所謂「水飛梭」泛指為臉部深層潔淨儀器，能夠徹底清潔毛孔油脂雜質，同時達到深層滋潤和肌膚保濕的功效。依據醫師的專業判斷，療程期間由每周一次到每月一次不等，只有掌握正確的肌膚清潔程序，才能確保醫美療程的效果，取得讓人滿意的療效。

過去許多人在水飛梭施作過程會感受到明顯的「刮臉感」，這是因為過去水飛梭探頭多是塑膠探頭，雖然去角質非常有感，但若是肌膚比較薄、比較敏感的人就容易感覺不舒服。江紀萱醫師分享目前有一種使用矽膠型探頭的水飛梭療程，這種探頭擁有高生物相容性且非常親膚，可以降低敏感肌過敏的風險。

賴昕隄醫師補充分享，不只是粉刺、痘痘肌可以藉由水飛梭讓肌膚更乾淨，若是有計畫做醫美雷射的人，在療程前先以水飛梭徹底清潔肌膚，當皮膚在切實的清潔後，對後續的雷射療程或是其他保養效果起加乘的作用。若有意想做「水飛梭」來清潔肌膚，敏感肌建議在療程前後停用酸類保養品2至3天，確定沒有不舒服再少量使用；如果角質層比較厚的人，保養其實照原本流程即可，不用有差異。