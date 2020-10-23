2020年，NARS 為雙唇染上輕若雲霧的絕美色彩，輕盈卻飽和的色感，滑順如奶霜般的質地，一抹撫平唇紋，打造誘惑力十足的唇妝，在妳和他之間繚繞充滿媚惑的氛圍！

革命性創新霧面唇彩，採用「雲霧漂染持色科技」，打造超乎想像的極輕、極霧、極保濕，乳霜質地，蘊含「極柔霧保濕微分子」，打造完美柔焦唇。獨家「絲絨訂製斜角刷頭」設計，輕刷貼膚不顯紋，無敵持色一整天！

NARS 雲霧唇誘質地滑順如奶霜，容易暈染出美麗的漸層。（圖／邱映慈攝影）

限量雲霧唇誘系列共推出10色，可大概分為綻紅雲霧色調和裸粉雲霧色調，無論是喜愛氣勢紅唇或百搭裸粉，都能找到喜愛的唇色。

限量雲霧唇誘系列共推出10色。（圖／邱映慈攝影）

綻紅雲霧色調中絕對不能錯過的就是「#PIN UP 性感磚紅」，帶點橘色調、偏亮的紅色系非常能襯托亞洲膚色，一擦顯白又減齡，薄擦日常百搭增氣色，厚擦展現氣勢，若陷入選色障礙的人選這支一定不出錯。

限量雲霧唇誘#PIN UP 性感磚紅。（圖／邱映慈攝影）

限量雲霧唇誘#PIN UP 性感磚紅。（圖／邱映慈攝影）

裸粉雲霧色調中有許多台灣女生摯愛的顏色，因此挑色時會陷入更大的猶豫泥淖！品牌公關推薦色有「#SHAG 赤裸玫瑰」、「#THRUST 裸棕奶茶」、「#JOYRIDE 誘人蜜桃」。「#SHAG 赤裸玫瑰」是溫柔粉嫩的乾燥玫瑰色，日常百搭；「#THRUST 裸棕奶茶」是時髦的粉土色，秋冬必備；「#JOYRIDE 誘人蜜桃」是可愛的粉嫩蜜桃色，一抹減齡。

限量雲霧唇誘#THRUST 裸棕奶茶。（圖／邱映慈攝影）

限量雲霧唇誘#JOYRIDE 誘人蜜桃。（圖／邱映慈攝影）