香港女星王麗嘉（Irisa）是香港影星王敏德和名模馬詩慧的二女兒，承襲爸媽的優良基因，她擁有178.5cm身高配上健美身材，被廣大粉絲們譽為「最辣星二代」。近日，她大方公開先前的曖昧對象Daniel，更發出頭貼頭的合照放閃，讓粉絲們看了全嗨翻天。

王麗嘉從不吝嗇展現好身材，三天兩頭就會在IG放送性感照片圈粉，大秀34D的好身材，而在知名度迅速竄升後，王麗嘉的感情世界也備受關注，先前她在7月被爆出與Daniel關係曖昧，接著又以好友身分帶他出席爸爸王敏德的畫展，如今大方在IG上曝光出遊照，只見照片中，兩人一起相約爬山，不忘停下腳步拍照留念，只見她單穿運動BRA配上熱褲，中空大秀性感腹肌及纖腰。

在 Instagram 查看這則貼文 ☻ irisa shannon wong ☻（@irisashannon）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 16 日 上午 2:06 張貼

而在同一天，Daniel也發出貼文認愛，更「烙中文」在貼文中寫下：「世界上最喜歡的人就是你」讓粉絲直呼甜爆了！據悉，帥氣的Daniel是出生於90後的大男孩，本身是服裝設計師，更擁有自己創立的服裝品牌，壯碩高大的體型十分出眾，完全是胸肌猛男，與身材惹火的王麗嘉可說是相當相配。

粉絲們看了兩人合照紛紛狂讚：「原來會講中文」、「可愛」、「太甜啦」、「好喜歡兩人組合」、「長腿身材好羨慕」等。