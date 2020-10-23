受到疫情影響，周蕙被迫取消一整年的商演活動，收入銳減不少，但也因此可以更專心規畫自己的新曲創作和演唱會，專輯新曲《彎彎的月光》廣受好評，年底演唱會的首場門票已全部售罄，還在11月底加演了兩場，「好像冥冥中，老天爺都為我安排好了！」

周蕙籌畫一年的演唱會即將在11月底登場，經常一跳舞就忘了唱歌的她，佩服蔡依林在舞台上載歌載舞的真本事。(圖/JOJ PHOTO攝）

周蕙笑說，這幾年她在世界各地忙著出席商演活動，忙到沒空舉辦生日演唱會，連原本規畫出道20周年的演唱會也被迫延期，讓她十分懊惱。沒想到今年來了疫情，讓所有的工作全部喊停，原本忙亂的步調終於緩了下來，可以專心規畫11月底登場的「漫步月光下」演唱會，甚至親自演出新曲《彎彎的月光》的MV，還嘗試一邊唱歌、一邊跳舞。

周蕙穿上Canada Goose羽絨衣，開心尖叫「好想出國旅行」。(圖/JOJ PHOTO攝）

「真的是手忙腳亂啊！」提到自己在MV邊唱邊跳的一小段演出，周蕙忍不住大笑，「我跳舞，就忘記唱歌；我一開口唱歌，就忘了跳舞，真的很佩服像蔡依林這類的唱跳歌手，要載歌載舞真的很難！」

周蕙為宣傳年底演唱會受邀Canada Goose時尚專題，一穿上保暖防寒的羽絨衣，難掩心中的喜悅，「我知道Canada Goose啊！它的羽絨衣很有名，我出國旅行時都會穿著它。」說完，忍不住尖叫：「我現在真的好想去旅行！」

Canada Goose 海軍藍刷毛羽絨外套，2萬500元。（Canada Goose提供）

Canada Goose白色針織連帽羽絨外套，2萬7800元。（Canada Goose提供）

Canada Goose 天空藍色短版羽絨外套，2萬2800元。（Canada Goose提供）