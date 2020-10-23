香奈兒日前在台舉辦「Bijoux de Diamants」珠寶展，展出復刻1932年香奈兒女士的37件鑽石珠寶作品，受到廣大迴響，為此香奈兒在秋冬推出「1932經典符碼」（THE ICONS OF 1932）系列高級珠寶作品，以現代語彙重新詮釋經典獅子、太陽、羽毛、彗星、蝴蝶結等時尚符碼，珠寶可疊戴、可拆解，更添新意。

香奈兒太陽Soleil項鍊，可將墜飾拆成胸針配戴，展現萬種風情，131萬9000元。（CHANEL提供）

1932年，香奈兒女士接受珠寶商的邀請首度跨足珠寶創作了37件珠寶作品，當年正逢經濟大蕭條，全球籠罩在絕望的氛圍當中，香奈兒女士卻逆勢操作創作「Bijoux de Diamants」珠寶，並在當年成功推升珠寶商的股價，在價值崩解的年代，重新定義珠寶的真正價值。

香奈兒彗星COMETE項鍊，可將彗星墜飾拆成胸針配戴，92萬3000元。（CHANEL提供）

今年，香奈兒以現代語彙重新詮釋經典，例如鑽石項鍊的鍊墜可拆解下來當作胸針佩戴，兩枚戒指可以疊戴，可以分開佩戴，透過珠寶精巧的轉換式設計，讓珠寶展現萬種風情。

香奈兒的「彗星」 (COMETE)珠寶是以五芒星形為設計，不僅代表了自由創意，同時也呼應香奈兒的幸運數字「5」，有幸運的意涵。今年新款彗星項鍊，在彗星的尾端以「V」字形圖騰呈現，幸運更加分，彗星墜飾可單獨成為胸針配戴。

香奈兒太陽Soleil雙戒指，可分開，也可合一佩戴，117萬元。（CHANEL提供）

香奈兒太陽Soleil雙戒指，可分開，也可合一佩戴，117萬元。（CHANEL提供）

「太陽」 (SOLEIL)圖騰象徵了熱情、樂觀和正能量，也是香奈兒女士最鍾愛的幸運符碼，今年新登場的「太陽」戒指，是由一只18K 金鑲鑽戒指和一只白金鑲鑽戒指合體而成，分開佩戴時就是半顆太陽，猶如日出或日落的景緻，饒富趣味。

香奈兒獅子LION胸針，73萬9000元。（CHANEL提供）

香奈兒女士是獅子座，獅子（LION）珠寶是尊貴與力量的象徵，也最能代表香奈兒精神，今年新登場的獅子胸針以抽象鏤空鑲嵌鑽石，獅爪踩踏在代表地球的圓鑽上，更添帝王氣勢。

香奈兒羽毛PLUME戒指，橫跨指節的氣勢十足，112萬1000元。（CHANEL提供）

香奈兒羽毛PLUME戒指，橫跨指節的氣勢十足，112萬1000元。（CHANEL提供）

今年「蝴蝶結」 (RUBAN)、「羽毛」 (PLUME)圖騰也有新作，其中一只羽毛戒指採用跨指節的設計，霸氣十足，猶如一片羽毛停落在手指上，別具巧思。