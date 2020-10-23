PANDORA以「會說故事的珠寶」著稱，深受VIP的喜愛，今年秋冬
PANDORA首度與《星際大戰》（Star Wars）合作聯名珠寶，電影中的經典人物化身珠飾，串連起一段段超越宇宙時空的故事，打造個人專屬「願原力與你同在」（May The Force Be With You)的珠寶，更添趣味。
Star Wars x Pandora聯名珠寶系列即日起正式在台販售，蒐羅電影中的重要主角人物，包括黑武士、莉亞公主、丘巴卡、R2-D2、BB-8等，還有光劍、珍藏限量版的Star Wars LOGO等，可以自行串成最喜愛的故事橋段隨身佩戴，是兼具復古情懷與未來宇宙美學的珠寶，不論男女皆可佩戴，且可滿足星戰迷收藏經典的需求。
此外，PANDORA為了悍衛地球、追求宇宙和平，承諾「環保減碳」的使命，全系列珠寶中的71%銀為永續循環使用。
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