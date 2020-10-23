PANDORA以「會說故事的珠寶」著稱，深受VIP的喜愛，今年秋冬

PANDORA「星際大戰」限量珍藏版LOGO串飾，2880元。（PANDORA提供）

PANDORA首度與《星際大戰》（Star Wars）合作聯名珠寶，電影中的經典人物化身珠飾，串連起一段段超越宇宙時空的故事，打造個人專屬「願原力與你同在」（May The Force Be With You)的珠寶，更添趣味。

星戰迷可自行組合PANDORA珠飾，串起自己最喜愛的《星際大戰》故事情節。（PANDORA提供）

Star Wars x Pandora聯名珠寶系列即日起正式在台販售，蒐羅電影中的重要主角人物，包括黑武士、莉亞公主、丘巴卡、R2-D2、BB-8等，還有光劍、珍藏限量版的Star Wars LOGO等，可以自行串成最喜愛的故事橋段隨身佩戴，是兼具復古情懷與未來宇宙美學的珠寶，不論男女皆可佩戴，且可滿足星戰迷收藏經典的需求。

此外，PANDORA為了悍衛地球、追求宇宙和平，承諾「環保減碳」的使命，全系列珠寶中的71%銀為永續循環使用。

PANDORA星際大戰「黑武士」造型串飾，2480元。（PANDORA提供）

PANDORA星際大戰「光劍」造型串飾，2480元。（PANDORA提供）

PANDORA星際大戰「C-3PO」造型串飾，3280元。（PANDORA提供）

PANDORA星際大戰「莉亞公主」造型串飾，2480元。（PANDORA提供）

PANDORA星際大戰「BB-8」造型串飾，2880元。（PANDORA提供）

PANDORA星際大戰「丘巴卡」造型吊飾，2080元。（PANDORA提供）