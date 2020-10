PANDORA以「會說故事的珠寶」著稱,深受VIP的喜愛,今年秋冬

PANDORA「星際大戰」限量珍藏版LOGO串飾,2880元。(PANDORA提供)

PANDORA首度與《星際大戰》(Star Wars)合作聯名珠寶,電影中的經典人物化身珠飾,串連起一段段超越宇宙時空的故事,打造個人專屬「願原力與你同在」(May The Force Be With You)的珠寶,更添趣味。

星戰迷可自行組合PANDORA珠飾,串起自己最喜愛的《星際大戰》故事情節。(PANDORA提供)

Star Wars x Pandora聯名珠寶系列即日起正式在台販售,蒐羅電影中的重要主角人物,包括黑武士、莉亞公主、丘巴卡、R2-D2、BB-8等,還有光劍、珍藏限量版的Star Wars LOGO等,可以自行串成最喜愛的故事橋段隨身佩戴,是兼具復古情懷與未來宇宙美學的珠寶,不論男女皆可佩戴,且可滿足星戰迷收藏經典的需求。

此外,PANDORA為了悍衛地球、追求宇宙和平,承諾「環保減碳」的使命,全系列珠寶中的71%銀為永續循環使用。

PANDORA星際大戰「黑武士」造型串飾,2480元。(PANDORA提供)

PANDORA星際大戰「光劍」造型串飾,2480元。(PANDORA提供)

PANDORA星際大戰「C-3PO」造型串飾,3280元。(PANDORA提供)

PANDORA星際大戰「莉亞公主」造型串飾,2480元。(PANDORA提供)

PANDORA星際大戰「BB-8」造型串飾,2880元。(PANDORA提供)

PANDORA星際大戰「丘巴卡」造型吊飾,2080元。(PANDORA提供)