年終是感恩的季節，PANDORA為慶祝11日20日世界兒童日，與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作推出「Our Blue Planet限量版吊飾」，以一顆美麗的藍色地球珠飾，打開來裡面是一顆愛心，藉此詮釋守護地球和支持孩童完成未來夢想的理念。

PANDORA與聯合國兒童基金會合作推出Our Blue Planet限量版吊飾，2480元，每賣出一顆就捐15歐元救助兒童。（PANDORA提供）

這款藍色星球珠飾即起上市，販售至明年年1月22日止，期間只要每售出一顆「Our Blue Planet」限量版吊飾，就捐出15歐元給聯合國兒童基金會，用於贊助兒童教育、宣導性別平等等公益用途。