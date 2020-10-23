PANDORA歡慶世界兒童日 「藍色星球」救助兒童 15:272020/10/23 中時 陶福媛 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 PANDORA歡慶世界兒童日 「藍色星球」救助兒童。（PANDORA提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 年終是感恩的季節，PANDORA為慶祝11日20日世界兒童日，與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作推出「Our Blue Planet限量版吊飾」，以一顆美麗的藍色地球珠飾，打開來裡面是一顆愛心，藉此詮釋守護地球和支持孩童完成未來夢想的理念。 PANDORA與聯合國兒童基金會合作推出Our Blue Planet限量版吊飾，2480元，每賣出一顆就捐15歐元救助兒童。（PANDORA提供） 這款藍色星球珠飾即起上市，販售至明年年1月22日止，期間只要每售出一顆「Our Blue Planet」限量版吊飾，就捐出15歐元給聯合國兒童基金會，用於贊助兒童教育、宣導性別平等等公益用途。 #兒童 #PANDORA #藍色星球 #聯合國兒童基金會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹市兒童探索館 無法設公托 04:102020/10/23 地方新聞 瑞穗馬立雲部落主題展 認識神秘撒奇萊雅族 17:212020/10/23 寶島 中華電信首賣iPhone 12 這款這色賣最好 18:302020/10/23 生活 寄養機構兒少 5成患有終身精神疾病 12:082020/10/22 健康 中衛姐姐蕾絲口罩來了！7-11明早開賣 各通路整理包 12:452020/10/23 生活 大同技術學院熱氣球歡慶57周年 黃敏惠：共創地方觀光 10:312020/10/23 寶島 PANDORA「星際大戰」聯名登場 讓珠寶更有趣 15:052020/10/23 消費 看屋筆記：泰山區幸福滿滿(個案＋價格分析) 11:452020/10/23 建案開箱-新北 流感疫苗搶破頭 鄭運鵬：免費劑量應減少 12:062020/10/22 生活 噁男招嫩妹做酒店 用iPhone換得少女22晚 她傻信慘失身 16:252020/10/23 社會 時尚熱門新聞 首富人妻同框59歲辣媽「脫衣入鏡」曝神凍齡美胸身材 - 星光 - 時尚 178cm「最辣星二代」中空揪男友運動 火辣深溝全看光 - 星光 - 時尚 藍星蕾襯衫沒扣「滑出雪白側峰」邪惡抖動畫面流出 - 星光 - 時尚 張鈞甯辣穿透膚黑絲襪 小香風激短下身曝光美腿 - 星光 - 時尚 LISA只穿內衣「胸下挖空至膝上」火辣身材全看光 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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