南韓大勢女團MAMAMOO，將於11月3日正式發行第10張迷你專輯《TRAVEL》，而本月20日發行的先行曲《Dingga》中，成員火辣的新歌造型已在網路上掀起話題。而穿搭風格一向大膽的成員華莎，近日受邀登上時尚雜誌封面時，大方秀出修長美腿，再次吸引粉絲的目光。

《VOGUE》公開的照片中，華莎換上多套誇張又華麗的服飾，除了外套裡只穿內衣秀出前凸後翹的好身材外，其他幾套服飾於下擺高衩的設計，將她性感的葫蘆身型完美呈現，加上攝影師以邪惡勢角的拍攝方式，使修長美腿占滿整個版面，火辣又性感的姿勢讓粉絲們看到後狂讚「安惠真辣得太過分了」、「這腿絕了」、「超有氣場的一組照片」。

在 Instagram 查看這則貼文 HWASA（@_mariahwasa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 22 日 下午 10:03 張貼

由女團MAMAMOO出身的華莎，在團隊中雖是年紀最小的成員，但穿搭風格十分有自己的想法，過去她便曾因在機場準備出國表演時，被媒體拍到「沒穿內衣」而引發爭議，不過她依然不畏網友的攻擊持續做自己，以堅強的實力在舞台上闖出一片天。

而MAMAMOO在20號所發行的先行曲《Dingga》，也在短短幾天突破百萬點閱，可見她們的高人氣。