植村秀唇膏一直擁有極高討論度，今年秋冬想要打造灰階質感溫柔妝容，絕對少不了這五支「ROSE TAN 煙燻粉棕」唇膏，一抹氣質爆棚，顏色兼顧高級感和實用度，真的好想要把錢包拿出來梭哈包色！

植村秀「ROSE TAN 煙燻粉棕」色調的5支唇膏。（圖／邱映慈攝影）

今年秋冬時尚周滑開INSTAGRAM、小紅書，無論是時髦穿搭、彩妝髮型分享，完全被這波鋪天蓋地的低調冷淡粉棕色調絕美仙氣襲擊，這介於「豆沙裸棕」、「乾燥玫瑰」之間，微微灰調的煙燻粉棕色，溫柔氣質女人味中帶有一絲微冰仙氣，比一般的乾燥玫瑰色更時尚耐看，即便是素顏上唇照樣氣質爆棚且不反灰暗沉，塗抹瞬間彷彿將整個人的仙氣開到最強！

首先編輯激推的就是又溫柔又有仙氣的優雅冷調粉棕「無色限粉霧保濕唇膏BG946」，剛剛好的厭世感，又多了點溫柔女人味，是植村秀唇膏中最熱賣的煙燻粉棕色，無論是單色暈染還是雙色漸層都是難以抗拒的微甜小姐姐。

無色限粉霧保濕唇膏BG946。（圖／邱映慈攝影）

無色限粉霧保濕唇膏BG946。（圖／邱映慈攝影）

如果想要用時髦制霸眾人，絕對不能錯過暖調煙燻粉棕「無色限粉霧保濕唇膏BR781」一抹雙唇彷彿呈現高級皮革的溫暖色調，恰到好處的暖調粉棕將膚色襯得白皙粉嫩，像牛奶糖般低調卻又甜的剛好溫暖人心，保證耐看又跟得上潮流！

無色限粉霧保濕唇膏BR781。（圖／邱映慈攝影）

無色限粉霧保濕唇膏BR781。（圖／邱映慈攝影）

想要化身韓系女角般笑容甜而不膩，讓人想多看好幾眼，就一定要入手「無色限緞光水潤唇膏BG965」，顏色呈現微冰煙燻粉棕，一擦瞬間仙氣破表，像是三分糖的微涼感，打造時尚冷淡風妝容。

無色限緞光水潤唇膏BG965。（圖／邱映慈攝影）

無色限緞光水潤唇膏BG965。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看「ROSE TAN 煙燻粉棕」色系的唇膏超美！並留言告訴小編你愛哪色～

★獎品內容 ｜ 植村秀ROSE TAN 煙燻粉棕色系唇膏*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/11/5

★務必切實分享，得獎後需提供開獎前分享截圖，無截圖者取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。