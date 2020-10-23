女星周曉涵（Amanda Chou）以超人氣網路美少女及逢甲大學校花的封號走紅，早在學生時期就備受關注，高顏值臉蛋配上傲人D奶，宛如仙女下凡。近日，她穿出一套惹火挖洞裙亮相公開活動，纖瘦體態令人嘆為觀止。

亮眼外貌讓周曉涵一路從出道就深受大批男性粉絲愛戴，後續更靠自然演技晉升偶像劇女神，近期為了宣傳神幻類新戲《天巡者》，她在記者會上穿出一套超狂禮服，不僅剪裁貼身，把S曲線襯托得淋漓盡致，更在左右兩邊的腰側及美背上大膽挖空，展現柳葉腰，果真一出場就成為眾人的目光焦點。

在 Instagram 查看這則貼文 周曉涵 aмanda cнoυ⋆（@ilove7388）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 23 日 上午 12:10 張貼

除了全身照，周曉涵也發出吸睛度滿分的側拍，同時寫下：「謎之角度～怎麼有點像歪國人」，讓粉絲們也狂讚：「哪裡來的自信？我覺得是台義混血」、「娘娘美」、「真是太像外國人」。

在 Instagram 查看這則貼文 周曉涵 aмanda cнoυ⋆（@ilove7388）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 22 日 下午 10:24 張貼

周曉涵這次再度火辣出場，更自曝日常就要浮誇，讓粉絲們看了紛紛激動回應：「我已經兩三年很久沒追劇了，這部一定要追一下」、「朕，今天可以臨幸妳嗎？」、「莞婷跟曉涵兩大神女同時降臨，有史以來畫面最美瞬間」、「超正好正」等。