身為媽媽界之友、媳婦界燈塔的宅女小紅時常收到各種媽媽苦惱的私訊，而最近隨著天氣轉涼，最常被問的就是如何照顧小孩的敏感肌膚。宅女小紅透露：自己的大兒子就是肌膚敏感兒，時常在夜裡把自己的腿抓花，天下的媽媽誰可以忍受自己的孩兒腿抓到一片一片雪花飄啊！再加上媽媽主婦的日常就是不斷的在洗菜，還有清洗小孩製造出來的各種物品，一天都要碰水好幾次，光看自己的手紋就覺得命好苦。自從試了凡士林的全新低敏修護系列，保濕修護力強，舒緩乾癢又有效，終於找到命定的乳液可以和愛兒一起用一瓶。重點是高CP值，超適合精打細算的媽媽主婦們。

除了媽媽界代表，凡士林代言人曾之喬也強調一定要在對的季節使用對的身體保養品。入秋之後氣溫驟降，肌膚狀況也變得越來越不穩定，這時一定要改用保濕度更好的乳液來作為秋冬的日常保養。凡士林這次全新推出的專業低敏修護乳液，配方無香，保濕力很足夠的同時也保有一貫的不黏膩質地，直接躍升喬喬的秋冬身體保養新寵。

全新凡士林專業低敏修護系列共推出3個品項：專業低敏修護乳液、專業高效燕麥修復霜和專業低敏修護霜，讓消費者可以針對不同的敏感肌問題挑出適合自己肌膚狀況的產品，全系列產品美國製造，更經過皮膚科專家認證，透過獨家肌膚屏障修護科技結合凡士林修護微因子及甘油等保濕成分，不只提供肌膚保濕所需，更在表皮層形成保護膜，修護肌膚屏障，緩解肌膚乾癢不適！

全新凡士林專業低敏修護系列共推出「專業低敏修護乳液、專業高效燕麥修復霜和專業低敏修護霜」3個品項。（圖／品牌提供）

專業低敏修護乳液經實驗證實5天有效修護極乾燥肌膚，並達到24小時長效保濕，質地水潤不黏膩，適合日常保養使用；專業低敏修護霜則有維他命E添加配方，並經實驗證實250%保濕度提升，質地潤澤適合加強特別乾燥的身體部位；專業高效燕麥修復霜則添加了高濃度燕麥膠，配方獲得美國國家濕疹協會認可，有效舒緩乾癢不適。今年冬天讓敏感肌膚煩事統統都歸零！

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出3名粉絲，每人可獲得專業低敏修護乳液*1

★公佈時間 ｜ 2020/11/5

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