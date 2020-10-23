台灣女星張鈞甯向來以「氣質女神」形象圈粉，先前她才大挑戰剪去20公分長髮，沒想到剪了短髮後更有型，也襯托出高顏值的精緻五官，目前她有2部待播戲劇，分別是與徐若瑄、何潤東合作的台劇《誰在你身邊》，以及懸疑推理電影《緝魂》，人氣居高不下。

張鈞甯近日在微博上曬出一組優雅寫真，並發文寫下：「我的自信，源自於我獨處時的準備與積累。」只見張鈞甯身穿白色小香風套裝搭配圖騰絲襪，更巧妙選擇黑色的透膚版本，修身剪裁的編織外套讓她看起來纖瘦，展現高級的女神韻味。

張鈞甯辣穿透膚黑絲襪 小香風激短下身曝光美腿（圖／摘自微博@張鈞甯）

張鈞甯以經典的黑白撞色穿法展現時尚感，同時戴上存在感十足的耳環增加層次，上身的內搭以黑色圓領透出優美的脖頸線條，下身的黑絲襪更是性感破表，加上以西裝外套微遮住腿根及美臀，大膽秀出完美身材。

張鈞甯辣穿透膚黑絲襪 小香風激短下身曝光美腿（圖／摘自微博@張鈞甯）

張鈞甯一系列小香風美照讓網友們看了直呼：「真的太辣」、「氣質美女」、「典雅的美」、「看一次就愛一次」、「絕美女神」、「美美地」等。