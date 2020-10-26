林口長庚醫院眼科部副部長黃奕修表示：「台灣每十萬人中就有三萬人曾因眼部疾病困擾需要到醫院就診。」在這樣高比例的需求下，日本時尚眼鏡品牌JINS打造全台第一間「眼睛保健實驗室」。

日本時尚眼鏡品牌JINS本月正式進駐環球Global Mall桃園A8店，展售JINS全系列來自東京設計的眼鏡產品、以及全台搶先亮相的第二代保濕眼鏡，發揮「體驗行銷」增設互動式展台和JINS Brain人工智慧系統，帶領消費者深入了解眼鏡背後的匠心技術與特殊功能，並且輕鬆選出最適合自己的「本命款」眼鏡！

JINS Brain人工智慧系統帶領消費者輕鬆選出最適合自己的「本命款」眼鏡！(圖/品牌提供)

林口長庚醫院眼科部副部長黃奕修表示，「日常生活中光源、空氣等都會造成眼部疾病，時常接觸的科技3C品製造出的藍光會導致眼部黃斑部異常，而空氣也會引發乾眼症在林口長庚醫院有達到40%來就診，可以透過日常食物的攝取如花椰菜、葉黃素、木瓜、黃瓜、胡蘿蔔等，或鏡片上加防藍光來對眼睛的黃斑部做好保養。」

林口長庚醫院眼科部與JINS合作以AI技術導入，讓廣大眼科患者提供更好的服務，而國人在近視又屬國際之冠，林口長庚醫院眼科部副部長黃奕修就建議，可透過AI技術配出最適合臉型及舒適就眼鏡，JINS將與長庚眼科共同合作探索，研發出更多解決眼科患者問題的新產品和服務。