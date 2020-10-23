想要讓底妝更完美持久，選擇適合自己膚質的妝前乳能有加分的效果。若是臉色蠟黃暗沉，建議在底妝前先使用有校色功能的飾底乳先提亮膚色，讓後續底妝不需過於厚重就能打造乾淨明亮的底妝。

心機平衡持妝控妝前乳EX在2019年於日本@cosme上半年新作大賞，榮登日妞最愛妝前乳，2020年再推出新色，宛如在裸肌穿上一件薰衣草洋裝，為底妝打下明亮持久基礎！

全新「平衡持妝控妝前乳#明亮」除暗明亮獨家技術，彷彿幫肌膚套上薰衣草色濾鏡，校正暗沉透出紅潤；平衡調控機制，能偵測肌膚濕度及皮脂變化自動鎖水控油；添加平滑清爽粉末、金平糖美肌粉末，底妝更清透。搭配心機輕羽粉餅，能強化粉餅、妝前乳與肌膚間三位一體磁吸效果，妝容始終像剛完妝般清爽！

平衡持妝控妝前乳#明亮。（圖／品牌提供）

Elegance 修修臉妝前乳自上市以來，一直受到消費者的喜愛，堪稱日本人氣銷售王，自然的提亮、修飾效果，讓妝感更加明亮、也更持久。今年11月，此系列再度推出新色「柔光紫」，此色選是日本國內市場最熱賣的顏色，更是最佳「掃黃」利器。新色「柔光紫」專門對付亞洲人易有的「蠟黃膚色」困擾，一擦上後，能迅速調整暗沉、蠟黃膚色調，讓膚色立即回復自然光澤，效果自然不泛白，不想上妝的時候，擦上它就可輕鬆出門。