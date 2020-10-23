香水公司總裁安東尼在劇中被譽為巴黎「最厲害的鼻子」。（Netflix提供）

BOUCHERON伊斯帕爾塔玫瑰125ml，7200元。（BOUCHERON提供）

COACH BLUE 時尚藍調淡香水100ml，2950元。（COACH提供）

Van Cleef ＆ Arpels暖陽甜杏75ml，6200元。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

KARL LAGERFELD卡爾城市系列香氛巴黎香榭淡香精100ml，2500元。（KARL LAGERFELD提供）

Michael Kors璀璨漫遊淡香精，3800元。（Michael Kors提供）

Aesop室內芳香蠟燭，卡里波斯芳香蠟燭3300元。（Aesop提供）

美劇《艾蜜莉在巴黎》女主角艾蜜莉在晚宴上與客戶安東尼·蘭伯特相識，安東尼·蘭伯特由法國男星威廉阿巴飾演，他經營知名的香水公司梅森拉芙委託艾蜜莉所任職的行銷公司。

擅長使用社群媒體的艾蜜莉，利用IG操作引起安東尼注目， 兩人精彩的交手中，兩人因為一個裸女拍攝香水廣告而有了歧見，艾蜜莉代表了美國香水文化的使用者，她對安東尼說，美國女性消費者使用香水在意品牌文化與觀感，要與新世代女性接軌才有人要買，而這部過於赤裸的廣告帶有歧視，年輕世代不會買單。

安東尼則告訴她，法國人使用香水就是生活的一部分，是肌膚上的第一層服裝，是赤裸的、親密的、性感的，也許兩人的意見都帶有其觀點，透過他們對香水廣告的討論，也讓人更了解香氛，劇情中也將香氛從香氛廣告，到為香氛公司找尋異業結合，可以跟飯店合作等等，傳遞香氛無所不在，不只是商機，更是一種個性的詮釋，包括人的個性還有空間的個性，都可以透過香氛來表達也都是香氛範疇的一部分。