象印自2年前在日本推出STAN. 系列後，在台灣一直引起了不少消費者的興趣，而象印也終於在今年9月1日正式引進該系列商品，為海外首個開售的STAN. 系列的地區，一口氣把4款包括IH炊飯電子鍋、電動熱水瓶、雙重加熱咖啡機及分離式鐵板燒烤組帶來台灣，更特別首攜手boven Café打造30天期間限定店，推出限定聯名套餐及特別活動。

象印 STAN. 系列為與日本設計師組合「TENT」的治田將之、青木亮的合作系列，甫推出即榮獲日本GOOD DESIGN Award 2019設計大獎，外型採時尚又兼具強大機能性的設計，以沉穩洗鍊的霧面黑搭配仿原木材質的紋理以及圓滑柔順的邊線，時尚簡約不失日式禪意，同時又兼具實用功能，對於追求品味生活的消費者來說正好適合。

象印Zojirushi首度攜手boven Café於11月15日前打造的30天期間限定店。（象印提供）

而象印Zojirushi首度攜手boven Café於11月15日前打造的30天期間限定店，將把注入時尚簡約設計的STAN.系列，融入日常生活情境般自然的存在，活動期間中更有boven主理人Spencer的風格主題選書，搭配生活美食與空間美學的主題呈現，每日還會提供限定聯名套餐，來店體驗限量餐點參加打卡送好禮活動，還可獲得限量STAN.迷你扭蛋，驚喜加碼禮抽STAN.系列正貨商品，另11月還有第二波假日限定加價購好禮活動。