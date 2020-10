為紀念全球第一場同志遊行(Gay Pride)滿50周年紀念,法國潮靴PALLADIUM與全世界最快樂的微笑潮牌SMILEY特別合作推出紀念系列「PAMPA SMILEY PRIDE」,將象徵「快樂」、「正向」、「陽光」的滿滿笑臉圖案與代表「歡樂」與「多元認同」的六色彩虹結合,全鞋充滿彩虹微笑細節,PRIDE彩虹標語鞋墊更以滿版標語設計傳達多元認同的精神,包含I AM PROUD, LOVE IS LOVE, WE ARE ALL ONE, SMILEY WORLD。

今年PALLADIUM將跨界攜手全台北最具仙氣的多元友善餐酒館 FAIRY TAIPEI一起參與一年一度的臺灣同志遊行 (TAIWAN LGBT PRIDE) 盛會,更推出期間限定聯名彩虹漸層調酒,10 /31就跟著PALLADIUM一同踏出探索城市的腳步,將彩虹微笑正能量傳遞到台灣的每個角落。

繼今年4月首推「地球系列:橘標防水RCYCL SC 系列」後,本月再推出秋冬全新「橘標防水RCYCL SC系列」,以WATERPROOF PLUS 橘標防水科技結合永續製鞋概念,鞋面、鞋帶、鞋身織帶皆使用100%再生PET製成,搭載廢棄耐磨橡膠再生大底,減少15%橡膠浪費,並結合生物可分解綠色塑膠鞋帶頭,從製作過程、物料選擇到鞋盒設計,皆秉持永續循環再利用的原則,並符合GRS全球回收標準認證、OEKO-TEX® Standard 100紡織品無毒保證標章、SCS再生材料成分認證等國際檢驗認證。

PALLADIUM不只落實環保,還將會呼吸的軍靴回歸土地,提供消費者無毒並深具永續環境意識的穿著體驗,當世界正面臨巨大轉變的同時,人類往往才察覺自然生態的重要性,改善地球環境將是持久苦戰,但不妨從支持一雙對環境友善的軍靴開始。