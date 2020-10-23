瑞士頂級珠寶及腕錶世家伯爵，其代表性的作品Possession系列已風靡全球30年。為了這榮耀的里程碑，伯爵之友Shiva Safai一同加入慶祝的行列，並分享這個非凡的系列如何讓自己同時感受到女性的優越和賦權的一面。

身為全球知名且極具影響力的人士，Shiva Safai同時兼具了模特兒、實業家和真人實境秀裡令人讚道的多重身分。出生於伊朗，成長於挪威，19歲時更搬到了洛杉磯和自己龐大的家族一同生活。早年，Shiva Safai便已投入在自己的事業中，並運作了十年之久；目前，Shiva Safai則擁有一個擴及美妝、時尚、生活和旅行等全方位的生活事業品牌Essentials by Shiva Safai。

伊朗女神Shiva Safai歡慶伯爵POSSESSION 30週年（圖／品牌提供）

這個新事業體的建立，源自於她從社群平台上曾為自己生命中留予足跡的人們對她的支持、愛和追尋，也因此她熱愛在事業之中展現最真實的自己。近年，她不僅是紐約時裝周的座上常客，更多次出現在包含《The Real Housewife of Beverly Hills》(比佛利嬌妻)、《Access Hollywood Live》及《Daily Pop》等電視節目中。

伊朗女神Shiva Safai歡慶伯爵POSSESSION 30週年（圖／品牌提供）

2016年，她更被Harper’s Bazaar Arabia評選為最佳衣著女性。此外，長期投入慈善事業的她，同時身為以關注長期受到心臟疾病和急需兒科手術的孩童的Les Bonnes Oeuvres du Coeur協會和Save The Children的大使，對於兒童癌症，也不遺餘力地給予支持。

伊朗女神Shiva Safai歡慶伯爵POSSESSION 30週年（圖／品牌提供）

Possession系列作品也正如Shiva Safai的時尚風格。1990年，第一只以18K黃金打造的Possession戒指，其獨具特色的中央可旋轉式環圈的設計，讓指尖在旋動指環的過程中，形成了一種獨特且充滿感知性的觸動，彷彿是一段自己與指環間的互動與對話，隱約之中藏著了一段尋找幸福的儀式。30年過後，伯爵Possession系列仍持續地為全球非凡女性增添璀璨風采，Shiva Safai不僅沉醉其中，更不吝惜地分享了自己和Possession系列作品的親密連結。