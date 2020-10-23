台灣女星拐拐（許采晴/Sabrina）擁有艷麗的高顏值外貌，早期曾擔任內衣網模走紅，更在2014年受封網拍女神冠軍，如今她進軍演藝圈，不僅身兼演員身份，更推出自創運動內衣品牌，當起最辣老闆娘，頗受廣大男女粉絲喜愛。

拐拐擁有168公分高挑身材及D罩杯美胸，個性大方的她經常在社群平台上分享養眼辣照圈粉，一點都不浪費傲人身材，近日，她現身號稱「台版撒哈拉沙漠」的台南的頂頭額沙漠，並拍攝了一系列寫真，令粉絲們看了血脈噴張。

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畫面中，拐拐穿上一套紫色中空褲裝，兩件式的組合是今年的趨勢，尤其側面疑似沒穿內衣，僅用細線固定住美胸，大膽透出渾圓的側峰，超飽滿的弧度令人全看傻，她則表示：「這次環台攝因為行程太趕都還沒時間修照片，先錄個影片給大家看看。」並透露頂頭額沙漠是她一直很想朝聖的景點，推薦有計畫到台南玩的人一定要去！

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拐拐超犯規的中空穿搭一曝光，讓萬千粉絲全暴動，紛紛留言大讚：「那麼美還需要修啊」、「女神好正」、「金髮尤物」、「回眸一笑」、「收下了」等。