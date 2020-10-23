南韓人氣網紅오또맘（ohttomom）以天使臉孔及魔鬼身材走紅，雖然目前已是人妻，更是1個孩子的媽，個性大方的她依舊時常曬出超狂E罩杯好身材，目前IG上已經吸引超過77萬粉絲追蹤，堪稱韓國最強辣媽。

오또맘曾透露，自己在生完小孩後都是靠積極健身及飲食控制，才讓身材維持在曲線姣好的狀態，近日，她大方發出站在自家衣櫃前自拍錄影，紀錄下真實的體態，火辣指數破表。

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影片中，只見오또맘穿著只穿上兩件式的內衣，面對鏡子秀出9頭身的好身材，更俏皮地前後扭腰律動，讓川字纖腰一覽無遺，廣大網友們看了可說是鼻血狂噴，紛紛留言「太羨慕媽媽的身材」、「性感」、「零死角的女人」等。

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오또맘擁有170cm高挑身高，加上前凸後翹的比例，每每PO出穿搭照都能引發話題，尤其她擁有自創服裝品牌，時不時就會化身最強代言人，親自真人上陣宣傳，從一年四季都必備的性感內衣到泳裝，都能看到她一一展示。