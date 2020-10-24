美國24歲新生代超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid），近日被拍到與友人一同出現在紐約街頭，當日的火辣穿搭立刻吸引眾人的目光，但她似乎不以為意還特別打開大衣雙襟，秀出性感好身材令路人大噴鼻血。

貝拉哈蒂德擁有空靈的厭世外表與175cm高挑的火辣身材，2014年出道後便憑著獨特的魅力與同樣是超模的姐姐吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）一同活躍伸展台，並經常在個人社群平台上分享生活及穿搭，成為不少女性的穿搭指南，吸引超過3451萬人追蹤。加上過去曾與加拿大歌手威肯(The Weeknd)的一段情，讓她知名度大開。

在 Instagram 查看這則貼文 Bella 🦋（@bellahadid）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 24 日 下午 12:50 張貼

近期為了工作都待在紐約的貝拉哈蒂德，這兩天被拍到與友人一同現身在街頭，只見她雖臉上沒有太多妝容並戴著黑色口罩，但帥氣的大衣短裙依然十分吸引注意。未料，當她發現有人正在拍攝時，竟自己打開雙襟大秀豐滿雙球。

網友看了忍不住瘋傳並紛紛留言「辣慘了」、「照片又在殺人」、「怎麼又變大了」、「突然開始欣賞自己的身材？」、「天哪！我好愛」。