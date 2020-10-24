陳思綾是台灣新生代女藝人，因為參加《聲林之王2》、《DD52》漸漸受到大家的注意，因為獨特的嗓音和甜美的外表而圈了一票粉絲，「網路溫度計」曾調查統計《DD52》中的人氣正妹，陳思綾以800多票奪得第一名！中時新聞網特別採訪陳思綾保持身材和保養的秘訣，意外發現他的方法都平價又親民，讓人今晚就想要試試看！

陳思綾分享自己最胖的時候是52公斤，當時因為《聲林之王》被淘汰靠暴飲暴食發洩，但也讓體重直線上升，之後參加《DD52》因為錄影非常忙碌，不但要練舞又比較沒時間吃飯睡覺，瘦了6公斤回到46公斤，目前努力維持在這個體重不讓自己再發胖。

在 Instagram 查看這則貼文 陳思綾 𝟰 𝟬（@_ssss40）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 4 日 上午 8:51 張貼

陳思綾維持身材的方法主要靠看YouTube影片跟著做運動，特別推薦那種30分鐘燃脂、30分鐘拉筋舒緩的影片，他每天都會做，目前已經持續一個月，不用花錢又能維持身材！陳思綾的飲食習慣其實很接近「168輕斷食」，他一天只在8小時內吃東西，放假時甚至只吃一餐，他強調怕胖的話一定不能吃宵夜，飲水量也要足夠，才能讓身體正常代謝，身體也比較容易瘦下來。

在 Instagram 查看這則貼文 陳思綾 𝟰 𝟬（@_ssss40）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 23 日 上午 6:22 張貼

平時陳思綾保養最注重保溼，連《DD52》的團員們都常常可以看到他利用時間在敷臉，必備的保養品有化妝水、精華液、乳液、嬰兒油、椰子油等，其中最推妮維雅小藍罐，因為陳思綾表示自己的身體很乾燥，只有小藍罐能夠紓緩他的乾燥、讓手不會過敏乾裂，因此他一年四季都離不開小藍罐，還開玩笑說「希望廠商可以找我業配」！

在 Instagram 查看這則貼文 陳思綾 𝟰 𝟬（@_ssss40）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 18 日 下午 10:46 張貼

許多女生都很怕身體水腫，陳思綾自曝自己也是非常容易水腫的體質，所以他隔天有工作的話，前一天一定會非常忌口，不吃重口味的東西，而且早上一定會先敷臉然後用臉部專用的機器推臉按摩，再搭配拉筋，讓臉部、身體盡量消腫，就能在鏡頭前呈現最佳狀態。