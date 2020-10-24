22歲大陸女星程瀟（Cheng Xiao）是南韓人氣女團「宇宙少女」的一員，擁有甜美外表及性感感身材，她在2016年以宇宙少女身份出道，在組合裡擔任主領舞以及副唱，靠著強大舞台魅力圈粉無數，人氣持續飆升中。近日，她以一身紗裙造型拍寫真，性感的中空設計瞬間成為網友們討論的對象。

近期，程瀟登上健康生活體驗真人秀《哎呀好身材》，節目真實記錄每位嘉賓的生活狀態、飲食習慣、運動習慣等，她穿上一套白色的「糖霜娃娃套裝」，以絕美紗裙造型登場，近期的她在髮型上走一個乖乖牌路線，黑直髮配上妹妹頭瀏海超減齡，皮膚看起來也更白皙。

22歲大陸女星程瀟（Cheng Xiao）是南韓人氣女團「宇宙少女」的一員，擁有甜美外表及性感感身材。（圖／摘自微博@星艺周刊）

在穿搭方面，程瀟以白色短版上衣搭配A字半裙，清爽的色系更襯托出她可愛甜美的氣質，上半身更中空隱約透出緊緻腹肌，隨性凸顯出水蛇腰，可看出無論什麼風格的衣服，程瀟都能駕馭的很好，完全是公認的衣架子。

22歲大陸女星程瀟（Cheng Xiao）是南韓人氣女團「宇宙少女」的一員，擁有甜美外表及性感感身材。（圖／摘自微博@星艺周刊）

這套又辣又甜的短裙裝，讓身高167公分的程瀟看起來超青春，連粉絲們看了也讚嘆連連，「總結一下：程瀟牛逼！」、「未來可期加油瀟瀟子」 、「瀟瀟太好看了」、「媽呀！美女姐姐！」等。