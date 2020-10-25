南韓大勢女團MAMAMOO，將於11月3日正式發行第10張迷你專輯《TRAVEL》，而本月20日發行的先行曲《Dingga》中，成員火辣的新歌造型已在網路上掀起話題，尤其是穿搭風格一向前衛大膽的成員華莎，近日的造型更是經常被拿出來討論。

MAMAMOO於2014年以4人團體出道後便以渾厚又聚實力的聲線，與團員致命的吸引力吸引海內外大批粉絲的喜愛，先後以《Starry Night》、《HIP》、《Egotistic》、《gogobebe》等暢銷單曲登上下載排行榜。而擁有黝黑又性感的皮膚與歐美人般葫蘆身材的成員華莎，在近期的穿搭中再度突破以往的造型。

只見MV中的她，穿著一件綠色上衣搭配外露的裸色內衣，搭配下半身大腿挖空的流蘇寬褲，大秀腿部性感曲線，超衝突的穿搭風格也立即吸引粉絲的目光，紛紛大讚「這種衣服只有她能消化」。

在 Instagram 查看這則貼文 HWASA（@_mariahwasa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 20 日 上午 1:41 張貼

華莎過去曾在機場出國演出時，被拍到「沒穿內衣」的模樣引起不小爭議，但她始終堅持做自己，近日前往電視台錄影時，她一樣穿著裸色緊身連身衣搭配骨盆挖空的牛仔褲，同樣成為網友討論的焦點。