DC漫畫中的超級英雄蝙蝠俠將由性感男神羅伯派汀森（Robert Pattinson）重新詮釋，原本新版《蝙蝠俠》估計會在2021年夏天上映，不料羅伯派汀森近日傳出確診新冠肺炎，只好宣布延後到2022年上播出，不過劇中的「貓女」因姣好外貌成功引發粉絲們的關注。

在新版《蝙蝠俠》中，飾演「貓女」一角的柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）近日以一身帥氣黑色皮革風衣現身片場，不料下擺一路開到腿根處，透出惹火網襪，造型前衛吸睛，最後更頭戴皮革帽、腳踩黑色及膝長靴，以同色系搭配展現強大的時尚感。

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柔伊克拉維茲擁有來自異域的特殊長相，五官深邃、辨識度高，雖然她的身高只有157公分，是歷任飾演貓女的女星中最矮的一位，卻擁有勻稱的身材比例，穿衣品味時尚的她，總能完每駕馭各式風格的造型，堪稱天生的衣架子。

在 Instagram 查看這則貼文 Zoë Kravitz（@zoeisabellakravitz）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 3 日 下午 12:35 張貼

柔伊克拉維茲野生圖一曝光就引發熱議，讓大批粉絲們看了紛紛狂讚：「好期待她跟羅伯派汀森對戲」、「身材太好了吧」、「是女神無誤」、「被偷拍還能這麼美」等。