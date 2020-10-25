27歲大陸女星鐘楚曦（Elaine Zhong）以「九頭身美女」封號走紅，不僅有著一張高冷精緻的五官，更是受到知名男星成龍提拔的「龍女郎」，靠著在奇幻喜劇電影《神探蒲松齡》中飾演紅衣聶小倩走紅，星途相當順利。
身高168公分的鐘楚曦擁有姣好的比例，好品味讓她成為不少年輕少女們的穿搭指標，近日，她身穿一套黑色Oversize西裝出席時尚活動，為了創造衝突感，她巧妙將惹火的蕾絲裙作為內搭，襯托出女人味。
照片中，鍾楚曦白皙光滑的皮膚若隱若現，更透過異材質穿搭相互組合，讓風格正式的西裝也能穿出浪漫風情，整體造型看起來巨星風範十足，最後選穿秋冬最夯的馬丁靴，全身同色系讓視覺效果更好，既高級又性感。
大票粉絲們看到照片紛紛留言大讚「鐘姐生圖也很能打」、「腿真的是慕了」、「鐘姐真的女明星」、「太瘦太港風美女了吧」、「救命這個腿，我能不能擁有」等。
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