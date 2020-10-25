韓國38歲「戲劇女神」全智賢，時隔4年終於在最近宣布接下新戲《智異山 》，將與實力派男星朱智勛一同演出正式回歸小螢幕，另外也確定接下《屍戰朝鮮》的前傳強勢回歸電視圈，令粉絲們相當期待。近日接下大陸服裝雜誌代言的她，在網路上公開一系列穿搭，罕見露出修長美腿，吸引網友熱烈討論。

全智賢過去曾以《我的野蠻女友》、《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》等戲紅遍全亞洲，但在2018生下二寶後她便將生活重心轉往家庭與慈善事業，默默捐款幫助需要的人，直到今年才出現於韓劇《屍戰朝鮮(第二季)》的最後一集中，雖只現身短短5秒卻已造成熱議。

在 Instagram 查看這則貼文 @__bam_haneul 分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 16 日 下午 7:39 張貼

目前已確定接下新戲《屍戰朝鮮(第三季)》與《智異山》的她，繼IU之後受邀擔任起大陸韓流服飾代言人。在公開的照片中，她換上多套造型演繹秋冬潮流新品，這次也難得穿上百褶短裙大秀白皙長腿。

在 Instagram 查看這則貼文 ✨ 전지현 Fanpage ✨（@actressgiannajun）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 21 日 上午 8:52 張貼

網友看了紛紛大讚「姐姐的腿終於出來營業了」、「都快忘了她以前是個模特兒」、「生了2胎身材都沒走樣」。