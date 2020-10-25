女藝人為了求好看，都會想辦法展現臉蛋或身材的優勢，有「國民妹妹」稱號的南韓女歌手IU（李知恩），日前PO為廣告拍攝的廣告花絮照，最後一張放大踮起的腳尖，讓許多粉絲恍然大悟女星都這樣拍出長腿照。

IU替代言的飲料廣告拍攝形象照，只見她留著黑色及腰長捲髮，身穿純白色的平口禮服，坐在綠色的沙發椅上，裙擺開衩的設計使拍照的時候，還能展現修長美腿，值得一提的是，拍攝情境是IU光著腳ㄚ，恰好與端莊的長禮服產生反差。

IU將這系列的拍攝花絮照上傳到IG，最後一張還是被放大截圖的光溜溜腳ㄚ，原來她為了在鏡頭前有雙纖細又修長的美腿，敬業地踮著腳尖拍攝，且不計女神形象，把粉絲看不到的拍攝細節公開出來，讓許多網友大讚：「原來修長美腿是這樣來的」、「腳趾頭好漂亮」、「哈哈哈最後一張照片太可愛」。

IU出道12年，憑著漂亮的外型和療癒嗓音，在演藝圈闖出極高的知名度，卻遭到印尼歌手Via Vallen抄襲2019年《Above the time》MV，只見故事內容的脈絡幾乎跟IU一模一樣，就連道具、背景與動作都直接複製貼上，雖然該支影片火速下架成私人影片，還是被許多歌迷截圖存證，Via Vallen的社群平台也被許多網友灌爆。