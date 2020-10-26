南韓人氣限定女團IZ*ONE，於10月21日發行第一張日本專輯《Twelve》，MV上線兩週便突破500萬人觀看，人氣再度提升。但近日登上時尚雜誌封面的她們，照片一釋出卻遭到大批網友嘲諷「得罪造型師了嗎？」在網路上引起熱烈討論。

在時尚雜誌《VOGUE Korea》公開的11月號封面照及影片中，由「奇蹟神腿」員瑛拉開序幕，但一開頭她便以一頭散亂又毛躁的髮型搭配沉重的黑色洋裝現身，嚇壞不少粉絲，加上蠟黃的燈光讓年僅16歲的她看起來十分沒有精神。

在 Instagram 查看這則貼文 ᴊᴀɴɢ ᴡᴏɴʏᴏᴜɴɢ（@_wonyoungg）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 23 日 上午 12:12 張貼

而接續出現的柔理及采源，造型也同樣令人匪夷所思，除了將亮片流蘇黏在柔理的臉上外，綁了辮子的采源臉上還泛著油光，並以紅燈照在她的臉上。另外，以「美麗臉蛋」著稱的玟周，臉上則是畫著如大理石光澤般的白色紋路，配上性感大紅唇同樣令網友們看了直歪頭。

紛紛留言「時尚真難懂」、「能把她們變成這樣也是不容易」、「為什麼一定要把漂亮的孩子弄醜」、「玟周是臉上的乳液沒塗開嗎？」、「媽呀！把造型師拖下去」；不過也有人跳出來稱讚表示「久了其實蠻耐看的」、「妝能那麼淡代表她們皮膚真的好」引起兩方論戰。