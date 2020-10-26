南韓知名女星韓藝瑟，即使已39歲皮膚依然保持如少女般光滑無瑕疵，臉上絲毫看不出歲月的痕跡，加上火辣的好身材被網友封為「童顏芭比」、「芭比女神」。日前她受邀登上時尚雜誌封面演繹冬季時尚新品，前凸後翹的曲線再次吸引眾人的目光。

韓藝瑟出道時便憑著高挑的身材與出色的外貌在選美比賽中脫穎而出，進入演藝圈後以自然又精湛的演技在《九尾狐外傳》、《幻想情侶》、《美女的誕生》等劇中獲得觀眾的喜愛，加上親切不做作的個性與前衛大膽的穿搭風格讓她開始經營IG及YouTube頻道後迅速在網路上竄紅吸引大批粉絲追蹤，成為知名度超高的藝人網紅。

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而穿搭風格一向大膽前衛的她，近日擔任時尚雜誌《BAZAAR Korea》的10月號封面人物，為代言的精品品牌展示秋冬新品，一連換上多套造型，而其中照片中她穿著膚色洋裝，側邊高衩至臀下的設計，辣秀性感長腿與身材曲線，吸引超過2.9萬人按讚。

粉絲紛紛留言「美人如畫」、「姐姐美到不科學」、「姐姐總是又帥又性感」。

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