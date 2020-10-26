氣質女星張鈞甯，出道多年始終以自然的演技與出眾的氣質征服觀眾得心。25日出席中國時尚活動「ELLE風尚大典」時，她以一襲黑色平口洋裝優雅現身，展現前凸後翹的好身材。

25日於大陸成都所舉行的「ELLE風尚大典暨全球75周年慶典」上，聚集了不少大咖明星前來參加，而在活動開始之前，眾家女星已在網路上公開當晚穿搭，受邀擔任嘉賓之一的台灣女星張鈞甯也在微博上曬出一系列美照，吸引超過1萬人轉發並超過5000筆留言。

張鈞甯低胸短裙超火辣 一個跨腳洩「腿根黑影」網暴動（圖／微博@張鈞甯）

只見她穿著一件平口蓬袖貼身洋裝，搭配黑色高跟鞋，大方秀出性感香肩與鎖骨，加上一雙白皙大長腿散發致命女人味相當吸睛，粉絲們看到她的身材曲線直呼「張鈞甯太優越了！能拍出她感覺的攝影師不多」、「歡迎大美女來成都」、「太媚了吧，我的天」、「這雙腿不要太好看」引發熱烈討論。

日前，張鈞甯為了新戲特別剪去一頭烏黑長髮，俐落又俏麗的短髮造型不僅使得精緻五官更加立體，身材比例也更纖細、修長，同樣得到粉絲的好評。