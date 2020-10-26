少女時代成員俞利24日在個人社群平台上分享多張打高爾夫球的美照，而照片中還出現另一名少時成員孝淵，兩人一同穿著高爾夫球百褶短裙極高筒襪，辣秀「絕對領域」與修長美腿，引起粉絲熱烈討論。

少女時代出道13年，雖歷經前成員Jessica退團及蒂芬妮、秀英、徐玄合約到期不續約，選擇單飛離開團隊，但8人感情依舊十分堅定，還相約每年一定都要定期聚會。而目前還留在少女時代中的俞利，近日再度曬出與好姐妹孝淵相約打球的一系列穿搭照。

在 Instagram 查看這則貼文 ʏᴜʀɪ ᴋᴡᴏɴ（@yulyulk）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 24 日 上午 3:39 張貼

只見俞利頭戴遮陽帽，穿著一身專業的高爾夫球裝，白色運動服搭配卡其色短裙與過膝長襪，秀出迷人的腿部線條；而孝淵則是跟她一樣，穿著白色運動衣及黑色短裙與高筒長襪，同樣一起秀出「絕對領域」十分吸睛。

俞利還在貼文中寫道「能夠一起打球，實在太幸福了」，孝淵也立即在貼文底下回覆「me too」再次見證兩人的好感情，吸引超過16.4萬人按讚並紛紛留言「希望姐姐們能一直陪在彼此身邊」、「你們怎麼一直都這麼美」、「我也想跟你們打球」。